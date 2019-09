Pd: Delrio, 'momento difficile per Paese, governo sia all'altezza di sfida'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "I democratici sostengono convintamente il governo. Vogliamo che sia in grado di dare risposte serie ed efficaci ai problemi del Paese così come concordato nel programma sottoscritto. No all’aumento dell'Iva, più soldi in tasca dei lavoratori, sostegno vero alle famiglie e misure per favorire la sostenibilità ambientale sono i pilastri per noi democratici". Lo ha detto Graziano Delrio all'assemblea dei deputati Pd a cui sta partecipanto Nicola Zingaretti.

"E’ un momento molto difficile per il Paese, socialmente sfinito da una guerra tra i penultimi e gli ultimi. L’azione del governo deve essere all’altezza di questa sfida".