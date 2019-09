Migranti si fingono squadra di pallavolo per volare a Zurigo

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Tutti in divisa con il pallone da volley in mano. A vederli nella foto di squadra sembravano proprio un bel team di professionisti, ma a tradirli sono stati i passaporti falsi. I dieci migranti siriani che, fingendosi atleti come nel film 'Machan. La vera storia di una falsa squadra' di Uberto Pasolini, tentavano di partire da Atene e arrivare in Svizzera in aereo, spiega la Bbc, sono stati fermati all'aeroporto dalla polizia greca. Niente Zurigo, per loro si sono aperte le porte del carcere.