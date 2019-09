Migranti: Salvini, 'Conte o ci è o ci fa'**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "O ci è, ed è grave, perché fa il presidente del Consiglio temporaneamente; o ci fa, ed è ancora più grave, perchè i numeri dicono che la riapertura dei porti sta aumentando le partenze e gli sbarchi". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di Tg2 Post, commentando le affermazioni di oggi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in materia di immigrazione.

"Quindi - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno - o non ha capito che cosa sta succedendo, ed è un problema perché fa il presidente del Consiglio; o l'ha capito e mente agli italiani, ma d'altronde mentire per il signor Conte non sarebbe una novità. In ognuna delle due ipotesi, da cittadino italiano non sono tranquillo".

"Detto questo, dove c'è un sindaco della Lega, dove c'è un governatore della Lega, se arriveranno chiamate da Roma per ricominciare a redistribuire immigrati un po' di qua un po' di là, educatamente - ha concluso Salvini - no grazie sarà la nostra risposta".