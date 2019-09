Migranti: Fico, 'patto Malta primo passo nella giusta direzione'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "C'è un'unica strada possibile che l'Europa può seguire nella gestione dei flussi migratori. È quella di un lavoro congiunto da parte di tutti i Paesi nell'affrontare insieme la questione e trovare insieme le soluzioni migliori per risolvere i problemi. La gestione e l'accoglienza non possono gravare sull’Italia e quindi sui singoli Paesi: occorre responsabilità da parte di tutti. Per questo il documento sottoscritto al termine del summit di oggi a Malta a cui ha preso parte il ministro degli Interni Lamorgese va nella giusta direzione". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando l'accordo siglato a La Valletta.

"L'obiettivo è quello di un coinvolgimento operativo e sistematico di tutti i Paesi. Questo documento comune - va avanti Fico - è un primo passo senza dubbio significativo per affrontare un tema complesso e risolvere problemi che nessuno nega, ma che necessitano di un approccio costruttivo e condiviso, senza alimentare paure.