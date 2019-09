Fisco: Bitonci a Conte, 'carcere per grandi evasori esiste già'

Roma. 23 set. (AdnKronos) - "Caro Giuseppi Conte 'le pene detentive per la conclamata grave evasione' esistono già! Qualcuno spieghi a lui e Bonafede (ci avevo provato qualche mese fa durante la conv. del Decreto Fiscale), che il carcere per i grandi evasori è previsto dal D.Legisl.74 del 2000!". Lo scrive in un tweet il leghista Massimo Bitonci, commentando le parole del premier ieri a Lecce, per le 'Giornate del lavoro' della Cgil.