Energia: Starace, 'Governo mi sembra in sintonia con Commissione Ue' (2)

(AdnKronos) - Gli incentivi, secondo Starace, possono essere una modalità per aiutare la transizione energetica, ma servono soprattutto investimenti, e la finanza, ad esempio, può dare una mano.

"E' molto importante: a livello globale - spiega all'Italian Energy Summit - in questo momento c'è un'incredibile massa di denaro che cerca uno sbocco sostenibile" e "c’è grande pressione per trovare una destinazione delle risorse in campo green". Non sempre "il green bond è sufficiente, ma serve costruire strumenti finanziari semplici per individuare un settore e investire senza complicazioni".

In più, presto servirà un rating internazionale sul profilo di sostenibilità ambientale delle aziende. "C’è uno sforzo per definire una metrica, ci vorrà un po’ di tempo, sarà faticoso ma percorso è in atto", spiega Starace.