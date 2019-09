Conti pubblici: Mef, 'discesa più rapida del debito/pil tra 2020-24'**

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Verso "una discesa più rapida del rapporto debito/pil" nel periodo 2020-24. A sottolinearlo in una nota è il ministero dell'Economia e delle Finanze in merito a 'Conti Economici Nazionali - Anno 2018' di Istat e 'Revisione del debito delle Pubbliche Amministrazioni' della Banca d’Italia. "Il combinato disposto delle revisioni del debito e del pil comunicate oggi - sottolinea il ministero - danno luogo ad una dinamica del rapporto debito/pil che è complessivamente più favorevole, con una discesa che diventa più marcata negli anni dal 2015 al 2017 e una risalita più modesta nel 2018". Infine il ministero sottolinea come, "considerato il profilo delle scadenze di capitale e interessi dei Bpf in questione, con volumi più elevati nel 2020-2024, questo dovrebbe contribuire ad una discesa più rapida del rapporto debito/pil nello stesso periodo, pur partendo da un livello iniziale più elevato".