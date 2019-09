Banche: Abi, con sindacati reciproca volontà accelerare tempi per Ccnl

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Il confronto tra Associazione bancaria italiana e Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di categoria è proseguito oggi, secondo il calendario fissato nello scorso mese di luglio. Nel corso della riunione, sottolinea l'Abi, "è emersa la reciproca volontà di accelerare la trattativa per raggiungere l'accordo di rinnovo del Ccnl in tempi brevi".

Come riportato in una nota, durante l'incontro si è approfondita la tematica sull’istituzione dell’organismo bilaterale sull’impatto delle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione nell’industria bancaria. Si è anche svolto un approfondimento su ulteriori argomenti, oggetto del rinnovo contrattuale, in relazione a quanto contenuto nella piattaforma sindacale.