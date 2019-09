Alitalia: Patuanelli, 'non ci accontentiamo di salvarla ma vogliamo rilanciarla'

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Non ci accontentiamo di salvare Alitalia ma vogliamo rilanciare la compagnia di bandiera. Voglio essere l'ultimo ministero dello Sviluppo economico che si occupa di Alitalia". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine della 37 esima edizione di del Cersaie.

Il settore del trasporto aereo, rileva il ministro, "è un settore che da anni è in crescita e solo la nostra compagnia non è riuscita a cogliere lo sviluppo". L'obiettivo del Governo "è fare in modo che questo non accada più e che la compagnia, con un rilancio forte, possa cogliere le opportunità offerte dal settore".