Sanità: Zingaretti, 'tornano tagli, Pd propone #quota10, 10 mld in 3 anni'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Non è possibile non garantire la sanità ai cittadini. Anche per questo continuare a fare debiti senza una strategia di sviluppo è da irresponsabili. Torna il rischio di tagli. Bisogna rimettere la salute degli italiani al centro dell'agenda politica dell'Italia senza farsi distrarre dal festival dei litigi e delle proposte senza senso". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.

"Noi vogliamo: #Quota10: 10 miliardi di investimenti in più nei prossimi 3 anni; 50 milioni subito sulle scuole di formazione per i giovani medici laureati; un piano straordinario per assumere 10 mila operatori. Questa è delle vere priorità italiane. Con una nuova politica economica e di sviluppo che guarda agli interessi delle persone si può fare", sostiene il segretario del Pd.