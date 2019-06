Pd: Serracchiani a Martina, 'al tuo fianco per riformare partito'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - “Saremo al tuo fianco per riformare questo partito. Se in America i Democratici vanno da Sanders alla Clinton, perché noi non dobbiamo avere questa ambizione? Certo, ci vuole maturità. Ma noi non siamo qui per fare la corrente degli amici di Maurizio. Noi siamo il Partito Democratico”. Così Debora Serracchiani, intervenendo al Forum Fianco a Fianco in corso a Marzabotto.