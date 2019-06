Pd: dalle riforme alla cucina, rumors su Boschi e l'idea di aprire un ristorante

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Dalle riforme e la battaglia referendaria alla cucina. Maria Elena Boschi, a quanto si apprende, sarebbe intenzionata a lanciarsi nel mondo della ristorazione. La location sarebbe già stata individuata: via Santa Maria dell'Anima, a due passi da piazza Navona, sfocia su largo Febo, quello dell'hotel Raphael, noto per essere stata la residenza romana di Bettino Craxi. Zona di movida tra ristoranti, bar e locali, frequentata molto anche dai politici. I senatori, in particolare, visto che palazzo Madama è a poche centinaia di metri.

Una nuova impresa per la giovane ex-ministra, volto glamour del renzismo. Ora con l'era Pd di Nicola Zingaretti, Boschi è passata nel campo della minoranza dem. Ma senza stare troppo sotto i riflettori. L'ultima iniziativa politica la scorsa settimana ad Assisi alla riunione dell'area Giachetti, i 'turborenziani' del Pd. In quell'occasione, Boschi ha difeso Luca Lotti, l'altro nome dei tempi d'oro del renzismo.