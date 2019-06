Governo: Gasparri, 'interrompa agonia, centrodestra rilanci Italia'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - “Promettono tagli delle tasse che non ci saranno e intanto mettono in fuga investitori stranieri che a Taranto sarebbero pronti a rilanciare un importante impianto siderurgico. Litigano tra di loro e stanno per essere bocciati come governo in sede europea per i conti sballati. Non è meglio bocciare il governo litigioso e fallimentare e portate a Palazzo Chigi un centrodestra unito e in grado di governare il Paese? Questa lunga agonia deve essere interrotta e l’Italia deve rinascere con una maggioranza coesa e propositiva di centrodestra. Anche a questo guarda il rilancio di Forza Italia proposto da Silvio Berlusconi”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi).