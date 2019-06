Governo: Di Battista, 'Conte destabilizzato da libricino? non credo proprio'

Roma, 23 gu. (AdnKronos) - "Conte sta portando avanti con dignità e capacità una trattativa per evitare la scelta scellerata dell'Europa sulla procedura d'infrazione all'Italia. Sostengo Conte e non credo proprio che la sua azione possa essere destabilizzata da un libricino...". Lo dice Alessandro Di Battista a In Mezz'ora in Più.