Estate: a Verona già attivi i centri estivi ricreativi (4)

(AdnKronos) - 'L’ altro da me - To play! One, two, three... si va in scena!'. Apprendere la lingua inglese anche attraverso il magico mondo del teatro, luogo dove imparare a relazionarsi con se stessi e con gli altri, sperimentando attivamente nel qui ed ora. Attraverso il gioco verrà stimolata la creatività e la fantasia dei bambini.

Tutto fa mosaico – Everything makes mosaic! All make the mosaic!'. Tutti i bambini avranno a disposizione 25 cards eco-sostenibili – di materiale di riciclo – per realizzare un mosaico unico e personale. Un mosaico di colori che richiamano gli elementi naturali a partire dall’Italia per apprendere usi, costumi, tradizioni di altri continenti sconosciuti. Avranno la possibilità di conoscere storie e leggende di alcuni paesi del mondo nel pieno rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Sono inoltre in programma uscite in piscina. Ad ogni turno ci sarà un’uscita alle piscine comunali della durata di mezza giornata, con ritorno previsto per il pranzo. In questa giornata i bambini dovranno essere muniti dalle famiglie del seguente equipaggiamento: costume da bagno, crema solare, cuffia, asciugamano, ciabatte di gomma, braccioli, cappellino e spray anti zanzare.