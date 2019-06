Estate: a Verona già attivi i centri estivi ricreativi

Verona, 23 giu. (AdnKronos) - L'Assessorato all'Istruzione del Comune di Verona, avvalendosi della collaborazione della Cooperativa Sociale Aldia anche per l’estate 2019, accoglierà nelle diverse sedi dei Centri Estivi Ricreativi bambini e ragazzi frequentanti, le scuole dell'Infanzia e le scuole Primarie del Comune di Verona.

Per il mese di luglio è previsto il Servizio “Estate Nido” che intende rispondere alle esigenze di genitori impegnati entrambi in attività lavorative durante il periodo estivo, consentendo nel contempo ai bambini di vivere questo momento con agio e benessere. Il servizio si fonda su un’organizzazione pedagogica programmata in tempi, spazi e attività di gioco progettate per bambini nei primi tre anni di vita.

Girotondo intorno al mondo è il filo conduttore sul quale sono strutturate le attività di questa estate. I bambini come piccoli viaggiatori conosceranno tradizioni, usi e costumi di tanti popoli. “Ho imparato che il mondo possiede un’Anima, e chi riesce a comprendere quest’Anima riuscirà a comprendere il linguaggio delle cose,” dice l’Assessore all’Istruzione Stefano Bertacco riprendendo la frase dello scrittore “Paolo Coelho“, spiega che durante l’attività estiva i bambini avranno l’opportunità di conoscere attraverso giochi e attività laboratoriali: colori, suoni, tradizioni, sapori e leggende dei paesi del mondo, nel pieno rispetto e nella valorizzazione delle diversità.