Caos Procure: Di Battista, 'verminaio uscito fuori grazie a Bonafede'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Se oggi è uscito fuori il verminaio della magistratura è anche grazie al ministro Bonafede, che grazie al trojan ha fatto scoprire che c'è un deputato che voleva scegliersi i magistrati nella procura in cui è indagato". Lo dice Alessandro Di Battista a In mezz'ora in Più.