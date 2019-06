Pd: Zingaretti, 'con sindacati a Reggio Calabria, nuova agenda per Italia'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Da Reggio Calabria grazie a Cgil, Cisl e Uil per questo nuovo grande segnale di unità e mobilitazione. Daremo rappresentanza all'Italia che soffre e all'Italia che cresce. Di fronte alla confusione del governo ora a noi il dovere di offrire un’altra agenda per l'Italia: che rimetta al centro il lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e la formazione, incentivi e innovazione per imprese. Noi ci siamo e stiamo lottando per questo". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.