Pd: Tozzi, 'va recuperata visione su temi ecologici'

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - “Il Pd e la sinistra devono recuperare una visione sui temi ecologici”. È l’esortazione che il professor Mario Tozzi ha rivolto oggi al Pd e al mondo della sinistra dal palco di Marzabotto, intervenendo al dibattito ‘Clima. Il tempo è ora’, nell’ambito del primo Forum Nazionale ‘Fianco a Fianco’.

“Questo non significa - ha aggiunto Tozzi - che oggi non ci siano bravi amministratori che portino avanti azioni e politiche a tutela e a difesa dell’ambiente, ma quello che manca è una visione complessiva di un tema che la sinistra di oggi deve tornare a rappresentare. Per farlo serve coraggio. Bisogna ritrovare il coraggio di fare delle scelte, magari impopolari, basate su dati scientifici, che vadano nel segno di discontinuità rispetto alle politiche degli ultimi anni”.