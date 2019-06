Pd: Calenda, 'resto e non ho intenzione di fare alcuna scissione'**

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Rimango nel Pd e lavoro col Pd: quello che faremo, lo faremo insieme e non ho nessuna intenzione di fare alcuna scissione. Lo dice Carlo Calenda in un video inviato al Primo forum nazionale "Fianco a fianco", area che ha sostenuto Maurizio Martina all’ultimo congresso Pd, in corso a Marzabotto.

"E' importante tenere la guardia alta perché le elezioni sono molto vicine. Per questo dobbiamo cercare di formare una coalizione il più ampia possibile sulla base di un programma il più definito possibile. Continuo a ritenere che al Pd ancora manchi un progetto preciso, e che lo dobbiamo tirare fuori presto. Se la riunione di oggi può rappresentare un invito o una riflessione sull'assetto con il quale dovremo presentarci alle elezioni politiche allora è importantissima".