Verona: l'Opera si mette in mostra, primo passo per un brand internazionale (2)

(AdnKronos) - Tra costumi indossati da soprani e tenori, figurini, bozzetti, foto d’epoca e contribuiti audio e video, la sensazione per chi entra è davvero quella di immergersi nel mondo dell’opera e della sua magia. Un impatto a cui non sono rimasti indifferenti né il sindaco Federico Sboarina né Antonella Clerici, che oggi hanno visitato la mostra accompagnati dal sovrintendete della Fondazione Arena Cecilia Gasdia, dal direttore generale Gianfranco De Cesaris e dal direttore di Arena Verona srl Gianmarco Mazzi.

Al posto del tradizionale taglio del nastro, un brindisi augurale ha dato il via alla mostra che, durante le serate di rappresentazione, rimarrà aperta fino a poco prima del going di inizio spettacolo, per consentire ai visitatori un’esperienza completa ed emozionale. Inoltre, per i possessori di un biglietto dell’opera, l’ingresso all’esposizione è gratuito.