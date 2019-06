Venezia: Zaia, 'per le grandi navi la soluzione è quella di Marghera'

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - Le grandi navi a Venezia? "Noi siamo fermi a quel Comitatone del novembre 2017 che parla di una viabilità che c’è già, per Marghera - ha sottolineato oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro a Ponte della Priula con il ministro Danilo Toninelli - Il ministro ha fatto un’analisi comparativa rispetto ad altre soluzioni che già conoscete, quella di Chioggia e quella del Lido. Io direi che adesso è fondamentale mettere in fila tutte queste soluzioni - ha concluso Zaia - farlo velocemente e capire in che direzione andiamo, perché altrimenti si rischia di non portar più fuori le grandi navi dal bacino di San Marco e dalla Giudecca".