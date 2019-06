Venezia: Zaia, 'per il Mose il commissario sarà di specchiata moralità'

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "La partita del Commissario per il Mose riguarda il Dpcm sulle modalità gestionali e poi deve esserci un’intesa fra il Presidente della Regione ed il ministro delle infrastrutture. Cercheremo di guardare i curricula per trovare persone dalla specchiata moralità, che siano degli esperti e soprattutto che ci diano garanzie di operatività". Lo ha spiegato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, per quanto riguarda la nomina del Commissario del Mose.