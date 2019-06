Rocca di Papa: Meloni, 'sindaco generoso e perbene, sacrificato per comunità'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa, in seguito alle ferite riportate dopo l'esplosione, avvenuta giorni fa, non ce l’ha fatta. Una tragedia incredibile, un uomo generoso e perbene che difendeva ogni giorno la sua comunità e che si è sacrificato per essa. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo cordoglio alla famiglia e a tutti i cittadini di Rocca di Papa". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.