Porti: Tarlazzi (Uiltrasporti), 'trovare subito soluzione per Cagliari'

Roma, 21 giu.(AdnKronos) - "Come si è trovata una soluzione transitoria per i porti di Taranto e di Gioia Tauro in attesa di una soluzione industriale, bisogna fare altrettanto per il porto di Cagliari, istituendo l’Agenzia di somministrazione e sviluppando politiche di sviluppo dei traffici del porto". Lo afferma in una nota il segretario Generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.

"Il porto di Cagliari non può essere abbandonato, non solo per i lavoratori che occupa, ma perché rappresenta una delle principali risorse di sviluppo economico della regione, che diversamente rischia di essere sempre più isolata", conclude Tarlazzi.