Erg: avvia un parco eolico da 21,6 Mw in Germania

Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Erg avvia un parco eolico da 21,6 Megawatt in Germania e porta a 238 Megawatt la propria potenza installata nel Paese. Il gruppo dell'energia ha ultimato la fase di costruzione e commissioning dell’impianto Linda, parco eolico situato in Germania nella regione del Sachsen - Anhalt. Il parco ha una potenza di 21,6 Mw e una produzione stimata a regime di circa 50 Gigawattora annui, pari a circa 39mila tonnellate di emissioni di CO2 evitata all’anno.

Con l’entrata in esercizio di Linda, in anticipo rispetto alla data prevista nel piano industriale, Erg raggiunge 238 Mw di potenza eolica installata in Germania e prosegue il proprio percorso di crescita organica in uno dei Paesi target europei, in linea con gli obiettivi del piano.