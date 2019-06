Dl crescita: Molinari, 'ok odg Ilva, tutelare salute e rispettare impegni'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Con l'approvazione del nostro odg al Decreto Crescita il Governo si impegna a verificare la coerenza dei più recenti interventi normativi di modifica alla disciplina sull'Ilva con gli accordi intervenuti in sede di cessione aziendale. Ne prendiamo atto con soddisfazione". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, primo firmatario dell'odg al Dl Crescita approvato.

"Salute e ambiente vanno tutelati, così come gli impegni assunti vanno mantenuti. Altrimenti, non ci possiamo lamentare poi della fuga degli investitori e dell'inevitabile perdita di posti di lavoro. La nuova proprietà ha un piano di riqualificazione ambientale in corso che va a sanare la mancanza di investimenti, eredità del passato. Ci sono tutte le premesse perché la proprietà continui nel risanamento ambientale senza andare a intaccare, in modo retroattivo, gli impegni presi tra questo governo e l'attuale investitore".