Banche: Toninelli e Zaia a risparmiatori 'noi dalla vostra parte'

Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “Noi saremo dalla vostra parte sempre perché voi avete il diritto di avere ciò che vi hanno rubato”. Lo ha ribadito il ministro delle infrastrutture, Danilo Toniunelli, incontrando un gruppo di risparmiatori delle ex Popolari Venete del Coordinamento don Torta a Ponte della Priula, in provincia di Treviso, a margine dell’inaugurazione del ristrutturato ponte sul Piave. Con il gruppo di manifestanti si è incontrato anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Toninelli si è dichiarato “fiducioso” per lo sblocco dell’impasse relativo al Decreto per l’attuazione del fondo di ristoro da un miliardo e mezzo di euro. il ministro, nel ribadire che “noi siamo sempre dalla vostra parte". Il lato meno positivo di tutta questa vicenda, come ha osservato Zaia, “è che non si trova un accordo sulla formulazione del decreto rispetto alle formalità di erogazione di queste risorse”.

"Spero – ha concluso Zaia - si chiuda con un ulteriore tavolo a livello nazionale, ma si decida, perché i risparmiatori sono quelli che ci hanno veramente rimesso tutto e alcune sono autentiche tragedie personali, familiari o aziendali, nel caso di molte aziende che hanno fatto le ”baciate”, si sono trovati solo con le azioni e hanno perso tutti gli investimenti, magari con un fido".