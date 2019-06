Ue: Ppe ribadisce 'sostegno incrollabile' a Weber

Bruxelles, 20 giu. (AdnKronos) - I leader del Partito Popolare Europeo, riunitisi stamani a Bruxelles prima del Consiglio Europeo, ribadiscono il loro "sostegno incrollabile" allo Spitzenkandidat Manfred Weber, come presidente della Commissione Europea. Lo comunica il Ppe.

Per il presidente del partito Joseph Daul "i leader del Ppe sono uniti dietro a Manfred Weber. Crediamo fortemente che Weber abbia tutte le competenze e l'esperienza necessaria per guidare la prossima Commissione Europea". Per Daul "è uno scandalo quello che hanno fatto a Weber, non se lo meritava".