Quota 100, Tridico: "Se solo 200mila richieste risparmi per 1 mld"

Milano, 20 giu. (Adnkronos) - Sono possibili fino a 1 miliardo di risparmi sulla spesa pubblica di quest'anno dal mancato raggiungimento del target di 300mila richieste per Quota 100. A dirlo a margine del Festival del Lavoro è Pasquale Tridico, presidente Inps. "Bisogna aspettare la fine dell'anno per dare numeri certi ma se questo dovesse continuare a essere il trend si arriva intorno alle 200mila domande ed è possibile che per il primo anno si possa risparmiare 1 miliardo", dice.