Ong Lifeline chiama barca a vela 'Matteo S.'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Un nome, un destino. Ma in questo caso più che altro sembra una provocazione. Le due barche a vela della Organizzazione non governativa tedesca Lifeline, la foto è su Twitter, si chiamano 'Matteo S.' e 'Sebastian K.'. Riferimento, immaginiamo, per nulla casuale. Uno al nostro vicepremier e ministro dell'Interno, l'altro all'austriaco Sebastian Kurz anche lui tra i maggiori oppositori alla politica delle Ong di salvataggio dei migranti.