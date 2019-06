Migranti: Meloni, 'pensiero a veri rifugiati'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - “Oggi giornata mondiale del rifugiato. Un pensiero ai veri rifugiati che nessuno tutela perché non hanno i soldi per pagare gli scafisti; un pensiero ai cristiani perseguitati per la loro fede nel silenzio complice dei grandi media; un pensiero ai nostri connazionali in Venezuela non meritevoli di attenzione da parte dell’Europa perché ‘colpevoli’ di essere cristiani e di origine europea, a differenza dei migranti cari alla sinistra. Ricordiamoci di loro nella giornata mondiale del rifugiato”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.