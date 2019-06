Gdo: sindacati, acquisizione Conad-Auchan entra nel vivo, su tavolo dettagli operazione (2)

(AdnKronos) - Com’è noto, spiegano ancora i sindacati, le prassi gestionali di Conad prevedono solo in maniera "marginale" la gestione diretta in capo alle cooperative dei singoli negozi mentre è una forma ordinaria il conferimento di rami aziendali agli imprenditori consorziati, spesso provenienti dai ranghi dei lavoratori dipendenti dalla stessa Conad.

"Siamo di fronte ad un passaggio molto delicato in quanto i tempi che le parti hanno previsto per il closing, visto l’andamento involutivo che Auchan e Sma lamentano, potrebbero essere troppo lunghi", annota il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo Dell’Orefice per il quale occorre evitare in primo luogo "la dispersione dei volumi dei ricavi".

In particolare, aggiunge "occorre velocizzare il subentro di chi intende acquisire di modo che si possa contestualmente avviare un necessario confronto finalizzato al riposizionamento strategico della rete vendita, che allo stato attuale sembra abbandonata al suo destino". Ma sopratutto, è l'auspicio dei sindacati, Conad dovrebbe condividere "un minimo comune denominatore in termini di regole per governare le relazioni industriali in questo processo e nella complessa fase di riorganizzazione che attende il perimetro commerciale".