Fi: Romani, 'con Toti e Carfagna presupposti per nuova grande stagione'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Saluto con soddisfazione ed entusiasmo la svolta impressa dal presidente Berlusconi a Forza Italia e al suo futuro. In un momento di impasse, dopo il non esaltante risultato elettorale, il nostro leader ha dato ancora una volta il meglio di se stesso immaginando una nuova conformazione del partito, basata sulla contendibilità dei ruoli di vertice. Dopo aver auspicato e lavorato a questa soluzione, spero che tutto il partito si muova all'unisono attorno a Mara Carfagna e Giovanni Toti, nella riscrittura delle regole interne e nella riscoperta dei nostri contenuti politici e dei nostri valori". Lo dichiara Paolo Romani, senatore di Forza Italia.

"Forza Italia - aggiunge l'ex ministro azzurro - deve ritornare ad essere protagonista e lo sarà quanto più riuscirà a recuperare la capacità di affermare le politiche in difesa dell'interesse nazionale, della crescita, del benessere e dello sviluppo, della tutela delle imprese sia delle Pmi che dei grandi gruppi industriali".

"Se sarà all'altezza di spingere sugli investimenti in infrastrutture fisiche e non, sulla riduzione delle tasse per imprese e famiglie, sulla diversificazione delle fonti energetiche, sul rilancio del patrimonio artistico e sul contrasto del dissesto idrogeologico e valorizzazione del territorio. Sono certo che, con questi presupposti - conclude Romani - ci sono le condizioni per una nuova grande stagione di Forza Italia".