Energia: Terna e Digital Magics, Eggup vince call for innovation Hrr (2)

(AdnKronos) - Terna potrà offrire ad un massimo di tre startup o pmi, ritenute più interessanti fra tutti i finalisti, l’opportunità di accedere a percorsi di accelerazione presso i propri Innovation Hub, nuovi centri di ricerca sul territorio per una forte cooperazione fra risorse interne, università e startup che renderanno Terna sempre più una rete anche dal punto di vista della condivisione della conoscenza. Potranno essere avviati, in tal modo, partnership di collaborazione e Open Innovation.

Nell’iniziativa è coinvolto Digital Magics EnergyTech, il programma verticale di Digital Magics - il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano - in partnership con Compendia, società di servizi energetici innovativi che coniuga le attività di servizio e di investimento finalizzate alla sostenibilità e alla competitività dei sistemi energetici dei propri clienti.

Con questa Call Terna, insieme a Digital Magics EnergyTech, ha voluto individuare i migliori servizi, applicazioni, soluzioni di ultima generazione e ad alto valore aggiunto, in grado di innovare processi e funzioni da mettere a disposizione della propria area HR, contribuendo ad una vera e propria trasformazione digitale. In particolare, si mira a rinnovare l’attività di recruiting, offrendo ai candidati un’esperienza innovativa, dinamica e interattiva, per attirare e selezionare i migliori talenti e si intende, inoltre, potenziare l’attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane, grazie alle nuove metodologie e all’innovazione delle competenze e delle attitudini delle persone che lavorano in Terna.