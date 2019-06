Conti pubblici: Pd, 'via 631 mln per imprese e 300 per trasporti per errori governo'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - “Per rimediare agli errori di bilancio fatti in questo anno il Governo di Salvini e Di Maio sta per tagliare 631 milioni di euro per la competitività delle imprese, 100 milioni per l’istruzione, ricerca e università, di cui solo 30 milioni per il diritto allo studio, 300 milioni al trasporto pubblico locale, 150 milioni alla difesa e alla sicurezza del territorio. Solo per citare alcuni dei tagli lacrime e sangue che si abbatteranno sugli italiani e sul sistema produttivo italiano”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd, Paola De Micheli.