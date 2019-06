Territorio: Costa, 'ok Cdm a CantiereAmbiente, cantieri che aiutano Paese'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Sono questi i cantieri che aiutano davvero il Paese. Con ‘CantiereAmbiente’ stiamo dando il via al piano di realizzazione di opere per 6,5 miliardi di euro. Un lavoro costruito in questi mesi insieme alle regioni e ai soggetti coinvolti nella progettazione e nella programmazione. Il ministero è al loro fianco e al contempo farà da pungolo e da controllore". Così in una nota il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa commentando il via libera definitivo del Cdm al ddl 'CantiereAmbiente'

Adesso, continua il ministro, "non ci sono più alibi: bisogna rafforzare gli argini, proteggere le città, mitigare il dissesto. Affinché non ci siano più emergenze. Serve un’azione coordinata e veloce anche perché a causa del cambiamento climatico i fenomeni piovosi sono sempre più violenti e repentini. Non possiamo vivere in balia del meteo. Dobbiamo agire subito e finalmente c’è lo strumento giusto. Adesso spero che il Parlamento approvi il provvedimento nel minor tempo possibile".