Olimpiadi: Finco (Lega), 'lunedì decisione Cio, sosteniamo tutti le nostre montagne'

Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - “Mancano solo pochi giorni, e poi finalmente sapremo se il Cio assegnerà i Giochi olimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina oppure alla Svezia. Lunedì 24, infatti, conosceremo il verdetto dei delegati sul luogo in cui, tra sette anni, si troveranno atleti e appassionati da tutto il mondo. Un momento per il quale stiamo lavorando, insieme al nostro Presidente Luca Zaia, da tantissimo tempo. Ecco perché, nello sprint finale di questa lunga corsa, è necessario il contributo di tutti". Così Nicola Finco, capogruppo in Consiglio regionale veneto del gruppo Lega, esprime il suo appoggio alla campagna social di sostegno alla candidatura lanciata dal Governatore Zaia.

"Le Olimpiadi sarebbero un’ottima opportunità di rilancio, economico e di immagine, per le montagne venete e per quelle bellunesi in particolare – spiega Finco -. Un motivo che ci spinge a lavorare ancora più duramente per portare a casa questo risultato. Sulle nostre pagine Facebook e Instagram e su quelle del Presidente Zaia abbiamo condiviso un cartello: stampiamolo, fotografiamolo, ripostiamolo e facciamolo girare. Parola d’ordine, #milanocortina2026 e #wedreamtogether, sogniamo insieme. Perché questo è un sogno condiviso che potrebbe concretizzarsi ma che ha bisogno dell’appoggio di tutti noi. Facciamo sentire la nostra voce e portiamo le Olimpiadi sulle nostre montagne”.