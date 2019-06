Governo: Conte posta scambio con vicino balcone in mutande, 'avvocato anch'io'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Certe cose accadono solo a Napoli, amava ripetere Luciano De Crescenzo. E in questa direzione va il video postato dal premier Giuseppe Conte sulle 'stories' di Instagram e Facebook all'indomani della sua visita nel capoluogo campano. Una conversazione insolita, sullo sfondo il mare di Napoli e il Vesuvio. Durante la visita alla redazione di Fanpage, Conte si è affacciato a un balcone, come lui un uomo in tshirt e mutande dal palazzo di fronte che non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di uno scambio di battute col premier.

"Sono un avvocato civilista anch'io, in pensione da un anno", ha gridato l'uomo al premier, visibilmente divertito dal siparietto, prima di accennare ad una proposta di legge presentata al Senato.