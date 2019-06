Conti pubblici: iniziato a P.Chigi vertice Conte, vicepremier e Tria**

Roma, 19 giu.(AdnKronos) - E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice economico tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro all'Economia Giovanni Tria per fare il punto sull'azione di governo e la strategia da mettere a punto per scongiurare la procedura di infrazione da parte della Ue sui nostri conti pubblici. Nel corso della riunione Conte condividerà con i suoi due vice e il responsabile di via XX Settembre la lettera messa a punto e indirizzata all'Europa, una missiva che tra oggi e domani dovrebbe raggiungere Bruxelles per chiedere un cambio di passo delle istituzioni europee, partendo da uno stop al primato della finanza sulla politica.