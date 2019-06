Ue: Conte, mai discussa Italexit, siamo migliori europeisti

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Non è mai stata discussa l’uscita dall’Euro, noi siamo i migliori europeisti proprio perché non abbiamo un approccio fideistico”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Fanpage, ribadendo che la lettera che indirizzerà all'Europa avrà un valore più "politico" e che la UE non deve sottostare a una completa “prevalenza della finanza”, ma dovrebbe “recuperare un alto tasso di politica” in tutte le sue discussioni, evitando di diventare agli occhi dei cittadini “l'Europa tecnoburocratica e distante”.