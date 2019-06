Pd: Nobili, 'profilo membri segreteria non all'altezza, c'è piano? ora afoni'**

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Noi siamo sempre stati collaborativi, ci siamo chiusi la bocca anche quando in campagna elettorale giravano i manifesti con D’Alema e Bersani. Ora bisogna discutere. Basta che questo non turbi Calenda...". Lo ha detto Luciano Nobili, area Giachetti, alla Direzione Pd secondo quanto viene riferito.

"Non abbiamo nulla da dire sulla segreteria. Certo il profilo dei membri della segreteria non disegnano un Pd all’altezza. La scelta di Giorgis è una ferita", sottolinea.

"Le Europee non sono andate bene. Non abbiamo conosciuto allargamenti. Non abbiamo attratto nessuno, nonostante D’Alema e Bersani. L’ammiccamento all’elettorato del M5S non ha funzionato. Come andiamo avanti? Ok vocazione maggioritaria? Come? Il Pd oggi è percepito come afono. Se c’è un piano, tiriamolo fuori. Noi ci siamo", conclude Nobili.