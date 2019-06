Pd: Martina, 'facciamo tutti un passo avanti'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Il tema principale è come fare tutti un passo in avanti. Torniamo tutti a un lessico, una modalità e una logica di discussione, anche aperta e sincera tra di noi, che abbia però un punto di tenuta. Troppo spesso noi diamo la sensazione che noi non abbiamo fiducia di noi è questo italiani lo capiscono". Lo ha detto Maurizio Martina intervenendo alla Direzione Pd.

"La crisi di sistema che abbiamo davanti e che il segretario ha evocato, la situazione grave del paese, sono temi che ci riguardano tutti, e noi non possiamo pensare di essere altrove. Dobbiamo essere percepiti come parte della soluzione e non come parte del problema".

"Senza avere la pretesa di risolvere tutti nodi che ancora abbiamo sul tavolo, dobbiamo provare a fare un passo in avanti sulla strada che il segretario ha tracciato nella sua relazione. Solo così aiuteremo veramente il Pd. La sfida è oggi rilancio della vocazione dei democratici, non solo del Pd, rispetto a questa destra regressiva e pericolosa. Il Pd da solo non basta in questa sfida", ha concluso.