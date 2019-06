Pd: Bettini vs Calenda in direzione, ex-ministro, 'nulla pneumatico'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Stamattina ha postato una foto sui social dal volo, diretto a Bruxelles, ma Carlo Calenda non abbandona le questioni interne al Pd e ribatte con durezza a Goffredo Bettini via twitter. O meglio a un tweet di Patrizia Prestipino che dalla Direzione Pd riporta sui social alcune affermazioni che avrebbe fatto Bettini nella riunione su Calenda. "Goffredo Bettini: a me Carlo Calenda mi fa venire il mal di testa solo a vederlo. Sta di qua, sta di là? Basta che si decida! #DirezionePd", scrive Prestipino.

Pronta la reazione di Calenda: "Sarà per quello (il mal di testa) che scrive discorsi tra il nulla pneumatico, il 'ma anche' cosmico e la sintassi bulgara. Liberando Zingaretti dai discorsi di Bettini, faremmo già un passo avanti significativo".