Pd: Bettini, 'serve 'amnistia' per elettori delusi da M5S'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Certo ancora non riusciamo a raccogliere gli elettori delusi dei 5Stelle. Lo abbiamo detto mille volte che non possiamo governare con il movimento 5Stelle. Ma abbiamo il dovere di interloquire con i tanti cittadini che, dopo averlo votato, hanno scelto di non farlo ma principalmente hanno ingrossato l'area dell'astensionismo. Bollarli in modo indelebile per aver sbagliato è davvero ingiusto, controproducente ed ideologico". Lo ha detto Goffredo Bettini alla Direzione Pd.

"Togliatti, dopo la Guerra, promulgò l'amnistia. Ecco, propongo di fare una bella 'amnistia' per gli elettori che hanno riposto fiducia in Grillo e che ora cercano nuovi punti di riferimento", sottolinea.

"Il Pd deve ribadire la sua vocazione maggioritaria che non è occupazione di tutto un campo ma la consapevolezza, di fronte a una crisi politica e democratica, di dover parlare a tutta la Nazione. Non basterà? Forse no. Ecco perché, se di fronte al pericolo di questa nuova destra cresceranno esperienze civiche, moderate e liberali, o se si spaccherà il movimento 5Stelle e una parte avrà il coraggio di scegliere il campo democratico, tutto ciò ben venga. Ma si faccia presto. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Le insufficienze degli altri non possono ricadere sull'unico partito che sta facendo la sua parte e che rappresenta il pilastro dell'alternativa", conclude.