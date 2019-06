Pd: Bettini, 'non rispondo a offese Calenda, non rovino unità Direzione'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Peccato che Calenda risponda inviperito e sul piano personale ad una bonaria e scherzosa considerazione prettamente politica. Peraltro, senza neppure averla ascoltata". Goffredo Bettini ribatte così al tweet di Carlo Calenda.

"Non gli rispondo nel merito sulle sue offese, anche perché non voglio rovinare il clima unitario che la direzione (in sua assenza) è riuscita a costruire oggi", conclude.