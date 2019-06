Palermo: domani visita del ministro Toninelli

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà domani, mercoledì 19 giugno, a Palermo per visitare la sede del provveditorato interregionale Opere pubbliche Sicilia e Calabria e partecipare, in Cattedrale, alla presentazione del volume 'Divino Tempio'. Toninelli arriverà alle 9.35 in aeroporto dove ad accoglierlo sarà il prefetto di Palermo Antonella De Miro. Alle 10, accompagnato dal provveditore opere pubbliche Gianluca Ievolella, il ministro visiterà la sede del Provveditorato per poi spostarsi al Palazzo arcivescovile dove avrà un breve incontro con l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Alle 11 avrà inizio la presentazione del libro 'Divino Tempio' al termine della quale Toninelli terrà un breve punto stampa. Il ministro lascerà il capoluogo siciliano alle 12.40.