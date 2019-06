Napoli: Fratoianni, 'su Sud da Conte solita retorica'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - “Secondo il premier Conte: 'il Sud deve risollevarsi da solo. Il rilancio spetta ai meridionali'. Le parole che ha usato oggi a Napoli, al di là della battuta, nascondono sempre la solita retorica per cui al Sud ci stanno i piagnoni che non vogliono impegnarsi e devono fare di più.” Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

“Lo vada a dire -aggiunge- alle migliaia di giovani che lasciano il cuore nei loro paesi e sono costretti ad andare via dopo enormi sacrifici. Presidente Conte, la smetta per favore e dica la verità: e cioè che da 30 anni il Sud non ha le stesse attenzioni, gli stessi finanziamenti e gli stessi investimenti in infrastrutture serie del resto del Paese. O si fa un piano strategico per il Mezzogiorno -conclude Fratoianni- o non ci sarà futuro, non solo per il Sud".