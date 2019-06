Migranti: sbarco Sea Watch, procura Agrigento apre inchiesta

Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha aperto una nuova inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo lo sbarco di 10 migranti a Lampedusa dalla nave Sea Watch, ferma da cinque giorni a 16 miglia da Lampedusa in acque internazionali. In particolare, il procuratore aggiunto Salvatore Vella, che coordina le indagini sull’immigrazione clandestina, ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti e gli uomini della Squadra mobile stanno ascoltando i migranti sbarcati alla ricerca di eventuali scafisti.