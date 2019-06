Governo: Bersani, 'Salvini in Usa? mai visto ministro così sdraiato'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Ricordo qualcosa anche della Prima repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti! Sta dando ragione all’America su tutto, perfino sugli F35". Lo dice Pier Luigi Bersani a Radio Radicale.

"Vorrei far notare che in questo momento i francesi stanno abbandonando il Rafale, si stanno mettendo d’accordo coi tedeschi e adesso anche con gli spagnoli per il caccia di sesta generazione, un progetto europeo: noi siamo fuori, per la prima volta, da un grande progetto europeo e ci apprestiamo a comprare probabilmente tutti gli F35 finché gli americani ne avranno uno. È una linea questa?".

"Per tacere del resto: siamo nello scacchiere mediterraneo, e abbandonare la tradizionale politica italiana di equi-vicinanza tra Israele e mondo arabo e palestinese, e di dialogo, in una chiave europea, con fenomeni come la nascente esigenza dell’Iran di essere un protagonista dell’equilibrio regionale (non è una caratteristica solo di questo governo questa, anche di quello prima), lo trovo molto disdicevole e anche un po’ pericoloso".